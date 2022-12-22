شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. البلدية متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن فريق أبو قير للأسمدة صاحب نفس الرصيد، بعد مرور 10 أسابيع من بطولة القسم الثانى.

1 بلدية المحلة 18 نقطة

2 أبو قير للأسمدة 18 نقطة

3 المنصورة 17 نقطة

4 دكرنس 17 نقطة

5 كفر الشيخ 17 نقطة

6 اتحاد نبروه 15 نقطة

7 سبورتنج 14 نقطة

8 طنطا 13 نقاط

9 جمهورية شبين 13 نقاط

10 بروكسى 12 نقطة

11 المجد 12 نقطة

12 الأوليمبى 11 نقاط

13 الحمام 10 نقاط

14 هلال الضبعة 8 نقاط

15 بايونيرز 4 نقاط

16 المصرى بالسلوم 4 نقاط

يستضيف فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، ويسعى البلدية لمواصلة الصدارة بتحقيق الثلاث نقاط، فيما يأمل جمهورية شبين مواصلة عروضه القوية بعد الفوز على المنصورة فى الجولة الماضية.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فى الوقت الذى يستضيف فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فريق اتحاد نبروه السادس برصيد 15 نقطة، فى مباراة بـ6 نقاط نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين.

ويحل نادى دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بايونيرز صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

وفى نفس التوقيت، يلتقى سبورتنج مع كفر الشيخ، الأوليمبى مع طنطا، الحمام مع المجد، المصرى بالسلوم مع بروكسى.