شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: الفريق متأثر دفاعيا.. ويجب التركيز على كواليتى الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق ضياء السيد، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، مع تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن التدعيمات الجديدة، خصوصًا أن الفريق في حاجة لدعم قوي، خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا أن الفريق بالفعل يفتقد الشراسة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "عبد الحفيظ موجود داخل النادي الأهلي ويشعر بكافة الأمور وبأداء الفريق، ولا بد من ضم صفقات بكواليتي مميز".

وأضاف: "من المهم ضم صفقتين أو ثلاث صفقات مؤثرة في أداء الأهلي، وأن يكون اللاعب الجديد في الملعب بصفة مستمرة، كما أن برونو سافيو يسير بشكل جيد، وقيمته ستظهر مع تطوير الأداء الجماعي للأهلي في الفترة المقبلة".

وواصل: "مارسيل كولر مدرب الأهلي زود الأفكار كثيرًا في عقله، وبدأ يغير كثيرا في التشكيل، ولكن لا يجب عليه أن يقوم بالتدوير في كل مباراة، الفريق في حاجة لحصد مزيد من النقاط، وان يذهب الفريق إلى كاس العالم للأندية في الصدارة".

وزاد: "الأهلي كان يسير بشكل جيد في الأداء الدفاعي، لكن هناك ثغرات مؤثرة، وبدأ الفريق يستقبل أهداف، وكل ذلك بسبب التغيير في التشكيل".

وأكمل: "الأهلي في نهاية الموسم الماضي، اللاعبين أرهقت بالفعل، ولا يجب أن يتم حساب الأمور حاليا بحسابات الموسم الماضي، لأن كثرة التدوير تعطي اللاعبين حالة من عدم الثقة، وألوم اللاعبين عليهم أن يكونوا أفضل من ذلك في الملعب".

وأتم: "ختم الإجادة هو ثبات التشكيل، ومن الوارد دخول عنصر أو عنصرين للإصابات أو الإيقافات، ولابد أن يكون هناك رد فعل أقوى في المباريات المتألقة".