شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: قدمنا كرة جيدة مع كشرى ولكن النتائج وراء القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي بشكل فريقه مع أحمد عبد المنعم كشرى المدرب السابق، قائلا: "قبل حسم ملف المدرب الجديد نناقش أرقام الفريق ومشاكلنا".

وحقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

وتابع الشريعي في تصريحات تليفزيونية: "رحيل جهاز فني يعود لأسباب مختلفة ومتنوعة، شكل الفريق كتنظيم وشكل داخل الملعب ممتاز جدًا مع احمد كشري، ولكن النتائج كانت امر حاسم في قرارنا". وتابع: "مقتنعون أن الكرة بها توفيق وعدم توفيق ولكن عندما يزداد الوضع سوءا لا بد ان نعيد الحسابات".

ووجه مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، الشكر لأحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية، بعد الخسارة من الإسماعيلى مساء اليوم بهدفين مقابل هدف.