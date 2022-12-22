شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام بتعديلاتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمى، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين بتعديلاتها الجديدة.

وقال عبد الرؤوف فى برنامج زملكاوى إن محمود أبو الرجال لم يوفق فى كأس العالم 2022 بسبب تواجده ضمن طاقم بكارى جاساما وليس مصطفى غربال.

وعن محمود عاشور فقال إنه سيكون ضمن القائمة الدولية لحكام تقنية الفيديو. وأضاف أن وائل فرحان وحسام عزب حجاج وعمرو أحمد الشناوى من الوجوه الجديدة قى القائمة الدولية.

وأشار إلى أن الفيفا أرسل يستفسر عن سبب عدم تواجد محمود عاشور فى القائمة وكذلك طارق سامى ومحمد حسن فى الصالات، رغم مستواهم وتواجدهم فى البطولات الدولية. واختتم مطالبا اتحاد الكرة بعمل تحديث لتقنية التسلل لتواكب ما يحدث فى الدوريات الأخرى.