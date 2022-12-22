شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: شوقي غريب "عمل معجزة" الموسم الماضى مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: "شوقي غريب أكد لنا أننا قدمنا كل ما علينا، وتفاجأت بتمركزي وحيدا دون رقابة في كرة الهدف الأول ببداية المباراة".
وواصل: "شوقي غريب قام بمعجزة معنا في الموسم الماضي بجمع 13 نقطة من 15 نقطة ساهمت في بقائنا بالدوري.. طريقة لعب شوقي غريب تعطي للاعبين أريحية خاصة في الشق الأمامي".
وأحرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".
ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.