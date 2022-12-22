شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: شوقي غريب "عمل معجزة" الموسم الماضى مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، على تعادل فريقه اليوم أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، في ختام الجولة الثامنة بالدوري الممتاز. وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري. وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: "شوقي غريب أكد لنا أننا قدمنا كل ما علينا، وتفاجأت بتمركزي وحيدا دون رقابة في كرة الهدف الأول ببداية المباراة". وواصل: "شوقي غريب قام بمعجزة معنا في الموسم الماضي بجمع 13 نقطة من 15 نقطة ساهمت في بقائنا بالدوري.. طريقة لعب شوقي غريب تعطي للاعبين أريحية خاصة في الشق الأمامي".

وأحرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبدأ المصري بالتشكيل التالي في حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي، خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم، وخط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".