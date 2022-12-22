شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سافيو تفكيره سابق اللاعبين.. وأفشة كان إيجابيا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن برونو سافيو سيظهر بشكل أقوى مع الأهلي عندما يتم تطوير المنظومة الجماعية.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "برونو سافيو تفكيره يسبق بعض اللاعبين في الأهلي، البعض ينظر إلى الفريق بالكامل، ويريدون أن يفعل المهاجم الاجنبي كل شىء، واللاعب يتأثر بأداء الفريق ككل، لكني أرى أن أداءه جيد وسيزيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا بد أن يستعيد لاعبو الأهلي مستواهم في السرعة والتمرير، وبرونو سافيو سابق لاعبي الأهلي في اللعب، لأن اللاعبين حوله ليسوا في مستواهم".

وواصل: "البعض كان حزينا من أفشة، لكنه في المباراة السابقة صنع 4 فرص محققة للتهديف، ولو اللاعبون في حالاتهم كانوا سيسجلوا أهداف منها".

وزاد: "فاركو لم يظهر بشكل أفضل لأن إيهاب جلال تسلم مهمته متأخرًا، والهدف الأول كان رائعا ومن لعبة متكررة". وأتم: "رد فعل لاعبي الأهلي أمام فاركو لم يكن أفضل بعد لقاء فيوتشر، والفوز أمر رائع للفريق الأحمر، ولابد أن يكون الفوز دفعة معنوية لهم من أجل تحسين مستواهم خلال الفترة المقبلة".