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أوكلاند سيتي: مواجهة الأهلي دائما صعبة

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القاهرة - سامية سيد - أكد جوردون واتسون، المتحدث الإعلامي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، صعوبة مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية. وقال واتسون، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مواجهة الأهلي دائما مميزة، فهو نادٍ كبير وله تاريخ وستكون صعبة جدا علينا".

 

وأضاف: "الأهلي حقق نتائج عظيمة في كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة ضده".

 

وواصل المتحدث الإعلامي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي أنه لم يصل لناديه أي خطاب رسمي لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلا: "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الفيفا لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية حتى الآن".

 

وأضاف: "علمنا بمواجهة الأهلي من خلال وسائل الإعلام، وبعض المحادثات الودية فقط، لكن لم يحدث أي شيء رسمي ونحن قبل أسابيع من انطلاق البطولة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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