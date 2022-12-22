الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس خادم الحرمين
الباطن - الرائد 16:30
الفتح - الطائي 19:00
الاتحاد - الشباب 22:00
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي - ليفربول 00:00
دوري السوبر اليوناني
أوفي كريت - اتروميتوس 19:00
بانيتوليكوس - باوك سالونيكا 21:30
دوري ويلز
كارديف ميت - نيوتاون 23:45
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