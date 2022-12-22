اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس خادم الحرمين

الباطن - الرائد 16:30

الفتح - الطائي 19:00

الاتحاد - الشباب 22:00

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي - 00:00

دوري السوبر اليوناني

أوفي كريت - اتروميتوس 19:00

بانيتوليكوس - باوك سالونيكا 21:30

دوري ويلز

كارديف ميت - نيوتاون 23:45

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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