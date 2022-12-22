شقيقة كريستيانو رونالدو : أسوأ نسخة من منافسات كأس العالم على الإطلاق

الشارقة - اميمة ياسر - وصفت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مونديال قطر بأنه أسوأ نسخة من منافسات كأس العالم على الإطلاق، متطرقة إلى المستويات المذهلة التي قدمها الفرنسي كيليان مبابي.

وتمكن منتخب الأرجنتين من حصد لقب كأس العالم 2022، بعد التفوق على فرنسا في النهائي (4-2) بركلات الترجيح، إثر التعادل إيجابيًا (3-3)، في مباراة امتدت بينهما على ملعب لوسيل، إلى ما بعد الدقيقة 120.

ونشرت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، رسالة، أوضحت فيها رأيها في منافسات كأس العالم 2022.

وكتبت شقيقة رونالدو: "إنها أسوأ كأس عالم على الإطلاق.. على الرغم من ذلك، كانت المباراة النهائية رائعة، يا لها من مباراة، مبروك للأرجنتين".

وأتمت: "كيليان مبابي غير طبيعي.. مبابي أمامه مستقبل مشرق، إنه لاعب لا يصدق".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو ودع منافسات كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي، بعد الخسارة على يد المغرب (1-0).