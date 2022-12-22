اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة.

كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة

إلتقى اليوم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة ، عدد من الحكام بمقر الاتحاد،  تم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة و كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات .

 

كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.

 

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف

لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب

شهد مران منتخب الشباب اليوم، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما. 

 

لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي

يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي

المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد  في ختام الجولة الثامنة  ببطولة .

 

المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري

اقترب زياد طارق جناح الأهلي الشاب من الخروج عن فريقه للإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.

 

زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري

 

مشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه.. صور

 

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

 

مشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه.. صور

المشاركة الأفريقية شرط أساسى لتعاقد الزمالك مع أي لاعب

اشترط البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك أن يكون التعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل يستطيع من خلاله اللاعب المشاركة مع الفريق الأبيض بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي .

 

المشاركة الأفريقية شرط أساسى لتعاقد الزمالك مع أي لاعب

حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد

أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أنه تم تعيين حارس مرمي منتخب اليد السابق حمادة النقيب ، مدرباً لحراس الفراعنة في بطولة العالم 2023 والتي ستقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

 

حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد

 

منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لوديات الكويت

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره المغلق بالإسكندرية اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض 3 مباريات ودية أمام منتخب الكويت، في إطار خطة إعداد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم، والتي تقام في دبي خلال الشهور المقبلة.

 

منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لوديات الكويت

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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