اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 فى مقدمتها، الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف. 

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف

كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة

إلتقى اليوم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة ، عدد من الحكام بمقر الاتحاد،  تم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة و كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات .

 

كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة

لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب

شهد مران منتخب الشباب اليوم، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما. 

لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي

يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي

المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد  في ختام الجولة الثامنة  ببطولة .

 

المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري

اقترب زياد طارق جناح الأهلي الشاب من الخروج عن فريقه للإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.

 

زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري

 

مشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه.. صور

 

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

 

مشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه.. صور

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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