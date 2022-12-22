شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 فى مقدمتها، الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف.

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.

كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة

إلتقى اليوم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة ، عدد من الحكام بمقر الاتحاد، تم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة و كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات .

لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب

شهد مران منتخب الشباب اليوم، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.

الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي

يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .

المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري