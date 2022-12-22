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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 فى مقدمتها، الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف.
الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى لقاء سموحة بعد انتهاء الإيقاف
يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.
كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة
لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب
شهد مران منتخب الشباب اليوم، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.
الزمالك يدرس التعاقد مع ظهير أيسر قبل خوض دور المجموعات الأفريقي
يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .
المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو
زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري
اقترب زياد طارق جناح الأهلي الشاب من الخروج عن فريقه للإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.