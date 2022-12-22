شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد حرس الحدود.. 4 لاعبين يتنافسون على لقب هداف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس 4 لاعبين من الزمالك على لقب هداف الفريق بعد رباعية الأمس أمام حرس الحدود، وهم زيزو "4" ويوسف أسامة نبيه "3" وإمام عاشور وأحمد فتوح "٢" هدفين لكل منهما.

وحصد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز، وسجل أحمد مصطفى "زيزو" ثنائية في فوز الزمالك اليوم ليحصد جائزة أفضل لاعب باللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.