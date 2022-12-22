شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: المصري يتطور مع العميد وننتظر الانتقالات لتدعيم صفوفنا والان مع تفاصيل الخبر
وقال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في أداء اللاعبين وتصاعدا في الأداء رغم الغيابات.
وأشار مدير الكرة بالنادي المصري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتقدما كبيرا في الأداء بعد تدعيمات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشاد إبراهيم حسن بمستوي محمد فوزي جاد اللاعب الشاب، وأنه لاعب واعد شاب، وأنهم كجهاز فني بقيادة حسام حسن لا يخشون الدفع بالنادي.
وأحرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد فى الدقيقة 49، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي.
ويحتل النادي المصري المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.