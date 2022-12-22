شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: المصري يتطور مع العميد وننتظر الانتقالات لتدعيم صفوفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن التعادل أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز نتيجة مرضية والتأخر ثم العودة للمباراة أمر مبشر للفريق. وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري. وقال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في أداء اللاعبين وتصاعدا في الأداء رغم الغيابات. وأشار مدير الكرة بالنادي المصري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتقدما كبيرا في الأداء بعد تدعيمات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأشاد إبراهيم حسن بمستوي محمد فوزي جاد اللاعب الشاب، وأنه لاعب واعد شاب، وأنهم كجهاز فني بقيادة حسام حسن لا يخشون الدفع بالنادي.

وأحرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد فى الدقيقة 49، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبدأ المصري بالتشكيل التالي.. في حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي، خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم، وخط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي.