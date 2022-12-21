الامارات | 8 نجوم يغسلون هموم نكسات المونديال بالسفر إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة دبي إقبالاً كبيراً، خلال الأيام الماضية، من عدد كبير من أبرز النجوم الذين شاركوا في كأس العالم 2022، التي اختتمت الأحد الماضي، بفوز الأرجنتين باللقب بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتحوّلت دبي إلى وجهة مثالية بالنسبة إلى عدد كبير من اللاعبين الراغبين في استعادة حيويتهم وشغفهم لكرة القدم، عقب نكسات المونديال وخروج منتخبات بلادهم من المونديال، إذ برز ثمانية لاعبين سافروا إلى «دانة الدنيا»، قبل أن يعودوا إلى أنديتهم لاستئناف الموسم الحالي، الذي توقف لأكثر من 40 يوماً بداعي إقامة مباريات كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ في نوفمبر وديسمبر.

وتصدر قائمة اللاعبين الذين سافروا إلى دبي، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي واجه مشكلات عديدة أثناء مشاركته للمرة الخامسة في تاريخه بكأس العالم، رغم أنه أصبح أول لاعب في التاريخ يحرز أهدافاً في خمس نسخ من المونديال، ولكن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً فشل في تحقيق حلم الفوز باللقب بخسارة «البحارة» أمام المغرب في ربع النهائي بهدف دون رد أحرزه نجم «أسود الأطلس» يوسف النصيري.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رونالدو عقب المشكلات التي واجهها في كأس العالم، وبدأت بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ثم الخلافات مع المدرب فرناندو سانتوس وعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية أمام كل من سويسرا والمغرب، توجه لخوض التدريبات مع ريال مدريد في إسبانيا، قبل أن يسافر إلى دبي ليحسم وجهته المقبلة، بعدما أبدى نادي النصر السعودي رغبته في التعاقد مع النجم البرتغالي مقابل حصوله على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

في المقابل، نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية مجموعة من الصور لزيارة لاعبَي منتخب إنجلترا: هاري ماغواير وجيمس ماديسون إلى حديقة حيوانات خاصة في دبي، وهما يمسكان بالثعابين والعناكب ويطعمان الدببة والأسود، واستقبلهم خلال الزيارة مالك حديقة «فيم بارك» رجل الأعمال، سيف بالحصا.

وأشارت إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد وليستر سيتي توجهها إلى دبي بعدما حصل كل منهما على إجازة قصيرة عقب انتهاء مشاركة «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 2022 بخسارة الفريق في ربع النهائي أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وينطبق الأمر نفسه على حارس مرمى منتخب البرازيل وبالميراس ويفرتون ومهاجم منتخب البرتغال وميلان الإيطالي رافائيل لياو، إذ لم يشارك ويفرتون مع «السيسليساو» في المونديال ووُجد على مقاعد البدلاء، بينما أحرز لياو هدفين مع «البحارة» في مرمى كل من غانا وسويسرا قبل أن يخرج الفريق من ربع النهائي أمام المغرب.

وسافر لاعب منتخب أميركا وميلان الإيطالي سيرجينو ديست، إلى دبي عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده في المونديال بخسارة الفريق أمام هولندا في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعب منتخب سويسرا وموناكو الفرنسي بريل إمبولو، الذي شارك في المونديال مع منتخب بلاده وخرج من دور الـ16 بخسارته أمام البرتغال بستة أهداف مقابل هدف، ولاعب منتخب السنغال وموناكو الفرنسي إسماعيل جاكوبس، عقب خسارة «أسود التيرانغا» في دور الـ16 أمام إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد.

أبرز اللاعبين الذين سافروا إلى دبي عقب الخروج من كأس العالم:

■ لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

■ مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد هاري ماغواير.

■ لاعب وسط منتخب إنجلترا وليستر سيتي جيمس ماديسون.

■ حارس مرمى منتخب البرازيل وبالميراس ويفرتون.

■ مهاجم منتخب البرتغال وميلان الإيطالي رافائيل لياو.

■ لاعب منتخب أميركا وميلان الإيطالي سيرجينو ديست.

■ لاعب منتخب سويسرا وموناكو الفرنسي بريل إمبولو.

■ لاعب منتخب السنغال وموناكو الفرنسي إسماعيل جاكوبس.