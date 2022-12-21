شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبلغ الثلاثى بالبحت عن عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مسئولي نادى غزل المحلة ثلاثة لاعبين بالبحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب أستقرار الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بعدم الاعتماد عليهم في المباريات .

وجاءت الثلاثى محمود رضا حارس المرمى و بسام ماهر لاعب خط الوسط و محمود علاء مدافع الفريق حيث لم يشاراك أي لاعب منهم هذا الموسم في المباريات .

و تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز أحرازه اللاعب باسم على في الدقيقة 18 .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة فاركو ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث من المقرر إقامتها على ستاد المحلة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في مباريتان و التعادل في مباراة واحدة .