شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف ويليه رفيق كابو لاعب إنبي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بـ 4 أهداف.
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع .
أحمد الشيخ "غزل المحلة" .. 7 اهداف
رفيق كابو "إنبي" .. 4 أهداف
أحمد سيد زيزو "الزمالك" .. 4 أهداف
خالد قمر "طلائع الجيش" .. 3 أهداف
مابولولو " الاتحاد السكندري".. 3 أهداف
يوسف اسامة نبية " الزمالك ".. 3 أهداف
مصطفى فتحي " بيراميدز".. 3 أهداف
جوزيف أوشايا " المقاولون".. 3 أهداف
احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".
ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.