شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف ويليه رفيق كابو لاعب إنبي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بـ 4 أهداف. ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع .

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثامنة كالتالي : أحمد الشيخ "غزل المحلة" .. 7 اهداف رفيق كابو "إنبي" .. 4 أهداف أحمد سيد زيزو "الزمالك" .. 4 أهداف خالد قمر "طلائع الجيش" .. 3 أهداف مابولولو " الاتحاد السكندري".. 3 أهداف يوسف اسامة نبية " الزمالك ".. 3 أهداف مصطفى فتحي " بيراميدز".. 3 أهداف جوزيف أوشايا " المقاولون".. 3 أهداف

وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبدأ المصري بالتشكيل التالي.. في حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي، خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم، وخط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".