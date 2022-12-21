شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي خالد يحتل المركز الثاني في هدافي فريق فيزبريم المجري لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل يحيي خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي فيزبريم المجري المركز الثاني ضمن قائمة أعلى مسجلي الأهداف في نادي فيزبريم لهذا الموسم 2022/2023، برصيد 96 هدفًا في 26 مباراة لُعبت حتى الآن.

وتعرض يحيي خالد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه ليجري جراحة الرباط الصليبي في الركبة ، وتسببت هذه الإصابة في خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة العالم بإقامة معسكر في المركز الأوليمبي بالمعادي ، حيث خاض أمس ودية امام منتخب قطر انتهت بفوز الفراعنة 21/18.

تقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى غدا الخميس، فى إطار الإستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل. ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.