شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي خالد يحتل المركز الثاني في هدافي فريق فيزبريم المجري لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض يحيي خالد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه ليجري جراحة الرباط الصليبي في الركبة ، وتسببت هذه الإصابة في خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.
ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة العالم بإقامة معسكر في المركز الأوليمبي بالمعادي ، حيث خاض أمس ودية امام منتخب قطر انتهت بفوز الفراعنة 21/18.
مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:
المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.
المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.
المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.
المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.
المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.