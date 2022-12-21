شكرا لقرائتكم خبر عن "مهاجم ناشئي" يشارك في تدريبات الفريق الاول بالاهلى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد أحمد زعلوك مهاجم فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2005 في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بناء عل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاسيما بعد تألقه رفقة فريق الناشئين ووجود مطالبة داخل النادي بتصعيده للفريق الأول.

ووافق كولر على تصعيد زعلوك للفريق الأول بالأهلي من أجل مشاهدته مع الفريق الأول تمهيدا للاستعانة به في الفترة المقبلة ومنحه فرصة للمشاركة في مباريات الفريق الأول.

ويواجه كولر أزمة في مركز المهاجم بسبب تباري لاعبي الخط الأمامي على إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وتبادل الأوار بين الثلاثي محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن في المشاركة بخلاف الاستعانة بالثنائي بيرسي تاو وبرونو سافيو في مركز المهاجم الصريح.

وانضم زعلوك للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من دجلة ضمن صفقة السداسي المنضم من الغزلان إلى القلعة الحمراء.

ويؤدي زعلوك بشكل جيد رفقة فريق الناشئين مواليد 2005 ويعد من المواهب المميزة في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.