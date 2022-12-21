شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يبدأ متابعة مباريات المصري البورسعيدي قبل ديربي القنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، التحضير لمواجهة المصري المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

حيث يقوم ” الجمل ” بمتابعة مباراة الفريق البورسعيدي ضد المقاولون العرب من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدي المنافس قبل المواجهة القادمة.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق المصري يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تاسع جولات المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الدراويش حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على إنبي أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدفًا.

تأكد غياب باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.