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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتدت المنافسة على صدارة الدوري بين الأهلي والزمالك مبكراً بعد فوز الفريقين بالأمس، حيث حقق الأهلي فوز بشق الأنفس بالدقائق الأخيرة على فاركو بنتيجة 2/1، بعدما كان اللقاء في طريقة على التعادل.
بينما حقق الزمالك فوزا كبيرا على حرس الحدود برباعية نظيفة، وسط أداء مميز من لاعبي الفريق الأبيض، الذين حسموا المواجهة مبكراً لصالحهم.وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثامنة كالتالي:
جدول الدوري
احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".
ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.