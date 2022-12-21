شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتدت المنافسة على صدارة الدوري بين الأهلي والزمالك مبكراً بعد فوز الفريقين بالأمس، حيث حقق الأهلي فوز بشق الأنفس بالدقائق الأخيرة على فاركو بنتيجة 2/1، بعدما كان اللقاء في طريقة على التعادل. بينما حقق الزمالك فوزا كبيرا على حرس الحدود برباعية نظيفة، وسط أداء مميز من لاعبي الفريق الأبيض، الذين حسموا المواجهة مبكراً لصالحهم. وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثامنة كالتالي:

جدول الدوري وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثامنة كالتالي:

وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبدأ المصري بالتشكيل التالي.. في حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي، خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم، وخط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد، والوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب، والهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي".