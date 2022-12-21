شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدورى بعد انتهائها اليوم والان مع تفاصيل الخبر
واقيمت 9 مباريات خلال الجولة شهدت 7 انتصارات مقابل تعادلين " إيجابي وسلبي"، وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري كالتالي:
سيراميكا 0 : 0 الداخلية
سموحة 0 : 2 الاتحاد السكندري
فيوتشر 1 : 0 غزل المحلة
بيراميدز 2 : 1 أسوانالثلاثاء 20 ديسمبر
إنبي 1 : 2 الإسماعيلي
طلائع الجيش 1 : 0 البنك الأهلي
فاركو 1 : 2 الأهلي
الزمالك 4 : 0 حرس الحدودالأربعاء 21 ديسمبر
المصري البورسعيدي 2 : 2 المقاولون العرب
احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.