تعرف على نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدورى بعد انتهائها اليوم

وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

واقيمت 9 مباريات خلال الجولة شهدت 7 انتصارات مقابل تعادلين " إيجابي وسلبي"، وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري كالتالي:

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.