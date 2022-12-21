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تعرف على نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدورى بعد انتهائها اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

 

وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد  في ختام الجولة الثامنة  ببطولة الدوري المصري.

 

واقيمت 9 مباريات خلال الجولة شهدت 7 انتصارات مقابل تعادلين " إيجابي وسلبي"، وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري كالتالي:

الاثنين 19 ديسمبر 2022
 

سيراميكا   0 : 0    الداخلية    

سموحة    0 : 2    الاتحاد السكندري      

فيوتشر    1 : 0    غزل المحلة      

بيراميدز    2 : 1    أسوان       

الثلاثاء 20 ديسمبر 
 

إنبي 1 : 2    الإسماعيلي      

طلائع الجيش 1 : 0  البنك الأهلي     

فاركو 1 : 2  الأهلي

الزمالك 4 : 0  حرس الحدود 

الأربعاء 21 ديسمبر 

المصري البورسعيدي  2 : 2  المقاولون العرب 

 

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

 

ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

 

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