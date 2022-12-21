شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تحدد 29 مارس 2023 موعد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب يوم 29 مارس 2023 موعد الجمعية العمومية العادية التي تعقد كل عام.

وتقام الجمعية العمومية العادية يوم 29 مارس 2023 الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بمقر الاتحادات الرياضية بإستاد القاهرة الدولي.

وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامي واعتماد خطة النشاط والبطولات للعام القادم وما تم في العام الماضي.

وكان تقدم محمد عبد المطلب باستقالته من عضوية اللجنة الأولمبية، بعد تعيينه نائبًا لرئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة فى أفريقيا ( NBA Africa )، ورئيس مكتبها المقرر افتتاحه فى أوائل 2023 فى مصر.

وكان عبد المطلب تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس اتحاد السلة، بعد توليه المنصب الجديد، وبالتالي ووفقا للاحة الأولمبية بأنه لابد أن يكون عضو اللجنة عضوا باتحاد رياضى.

ومن جانبه، أعرب عبد المطلب عن امتنانه لمجلس الإدارة قائلًا، "أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أبو فريخة، أشكر إخواني وأصدقائي بمجلس الإدارة على دعمهم وأمنياتهم الطيبة لي في كل خطواتي، السابقة والجديدة".

وأضاف، "بدأت مشواري الإداري منذ أكثر من 14 عاما، وفى كل خطوة كنت أضع أمام عيني رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية عالياً، اليوم أنهى خطوة وأبدأ خطوة جديدة، أتمنى أن يوفقني الله لاستكمال المشوار ورد الجميل".

واختتم " NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة والإعلام، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافها والتي تأتي على راسها تطوير ونشر اللعبة في مصر وافريقيا".