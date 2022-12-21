شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ديسمبر انطلاق الدور الأول من سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق الدور الأول لمباريات دورى سوبر السلة للمراكز من الأول إلى الثامن، والذى تحدد له يوم 30 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تستمر المباريات بنظام الذهاب والعودة الى يوم 13 مارس من العام المقبل.

ووفقا لليوم الأول من جدول المباريات فيلتقى الاهلى مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع الاتصالات، و الجزيرة مع التأمين ، والزمالك مع سموحة.

ويسمح بحضور الجماهير حال الحصول عالى الموافقات الأمنية وفقا للاشتراطات الأمنية.

من ناحية أخرى تقام مباراتى كأس السوبر رجال وسيدات يوم 24 ديسمبر الجارى بصالة حسن مصطفى باكتوبر ، ويلتقى الاهلى مع سبورتنج على مستوى السيدات ، والأهلي مع الاتحاد السكندرى على مستوى الرجال.

ويكون طرفا كأس السوبر بطلا الدورى والكأس، على مستوى السيدات الاهلى بطل الدورى وسبورتنج بطل الكأس ، وعلى مستوى الرجال الاهلى بطل الدورى والكأس، والاتحاد وصيف الدورى.