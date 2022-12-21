شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يحققون الثلاث مراكز فى منافسات 10 متر بندقية رجال بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاع منتخب الرماية حصد الثلاث مراكز الأولى في منافسات البطولة الأفريقية بتونس في اليوم الثالث علي التوالي يحقق منتخب مصر للرماية المراكز الثلاث في منافسات نهائيات 10م بندقية رجال.

ونجح محمد حمدي في تحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني اللاعب الناشئ محمد سعد والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث مجدي المهدي والميدالية البرونزية.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من ، محمد حمدى و محمد مصطفى و فريدة خالد و مى مجدى و ميرنا هيثم و عمرو أحمد و يوسف حسام و مجدى محمد حافظ و هالة الجوهري و يارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فاعليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.