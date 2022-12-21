شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يكرم محمد عبد المطلب فى حضور لاعبى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اليوم، محمد عبد المطلب بمقر النادى بالشاطبى و أهدى له درع النادى بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا (NBA Africa.

عبد المطلب هو رئيس مكتب الرابطة بجمهورية مصر العربية المقرر افتتاحه يوم 14 يناير 2023 بمصر ، وتم التكريم بحضور عمرو مصيلحى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة و الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى.

و جاء حرص مجلس إدارة النادى على تكريم " طلبه "بوصفه أحد أبناء زعيم الثغر و أحد نجوم الجيل الذهبى لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى .

في سياق مختلف تأكد غياب أربعة لاعبين من صفوف فريق الاتحاد السكندرى في المباراة المقبلة أمام سيراميكا ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز و هم خالد الغندور و أوستن أموتو و مروان عطية و خالد صبحى .

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الخامسة مساءا .

وجاء غياب الرباعى لاسباب مختلفة حيث يعانى النيجيري أوستن أموتو من الإصابة بجزع و أرتشاح في الكاحل الايسر عقب الخضوع الى الاشعة بينما خالد الغندور بسبب الشكوى من الألم فى وتر أكيليس ويخشى الجهاز الطبى من تفاقم الاصابه لذلك فضل حصوله على راحة .