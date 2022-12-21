النمور والليوث.. من يلتهم الآخر؟

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أفراح المغرب تبعد حمدالله عن الاتحاد





عودة عدد من المصابين في التشكيلة الاتحادية يتقدمهم الثنائي عبدالعزيز البيشي وأحمد شراحيلي الذي سيكون في أول لقاء أمام فريقه السابق.



تأكد غياب المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الليلة، بسبب سفره للمشاركة مع احتفالية منتخب بلاده بتحقيق المركز الرابع في نهائيات كاس العالم 2022.



أقام الفريق معسكرا إعداديا في أبوظبي، خاض الفريق خلاله عددا من النزالات والتجارب الودية.



هارون كمارا سيكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها البرتغالي نونو سانتو بجانب البرازيلي رومارينهو.



تأكد مشاركة عبدالرحمن العبود بعد تأجيل لقاء الفريقين بالدوري، وذلك إثر طرده في مواجهة الوحدة بالدوري قبل التوقف.



حضور جماهيري اتحادي من المنتظر أن يدعم الفريق بالجوهرة في لقاء الليلة، وهو الأول للفريق عقب فترة التوقف.



أجانب الشباب يمنحونه التفوق



رغبة شبابية في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق بالدوري في لقاء الليلة.



تفوق شبابي على مستوى العناصر الأجنبية الداعمة للفريق.



قوة شبابية في وسط الملعب بقيادة الخبير الأرجنتيني بانيغا، إضافة إلى كريتشوفياك.



فهد المولد سيكون في أول لقاء أمام جماهير فريقه السابق في الجوهرة.



خسر فريق الشباب آخر لقاء له أمام الاتحاد في كاس الملك 2018 بـ3 أهداف لهدف.



استقرار فني شبابي بقيادة المدرب الإسباني فيسنتي مورينو.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قمة مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يستضيف فريق الاتحاد، مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضيفه فريق الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل، على خلفية التنافس الكبير بين الفريقين هذا الموسم، والمطاردة على المراكز الأولى بدوري روشن السعودي، وسط رغبة جامحة من الفريقين لحصد كأس البطولة، وخطف البطاقة نحو لقاء فريق الفيحاء المتأهل على حساب الخليج.

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