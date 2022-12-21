شكرا لقرائتكم خبر السعودية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، وذلك خلال الفترة 2 - 17 سبتمبر 2023م، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895م، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد في باريس، حيث إن عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد نهائيا في الأولمبياد المقبل.

ورفع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي أسهم - بفضل الله - في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضيا.

وأكد الفيصل، أن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات. وقال «تتوافق هذه الاستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية»، مشيرا إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م. ويتنافس اللاعبون من الرجال في أوزان: (55 كجم، 61 كجم مؤهل للأولمبياد، 67 كجم، 73 كجم مؤهل، 81 كجم، 89 كجم مؤهل، 96 كجم، 102 كجم مؤهل، +102 كجم مؤهل، 109 كجم، +109 كجم)، فيما تتنافس اللاعبات السيدات في أوزان: (45 كجم، 49 كجم مؤهل للأولمبياد، 55 كجم، 59 كجم مؤهل، 64 كجم، 71 كجم مؤهل، 76 كجم، 81 كجم مؤهل، +81 كجم مؤهل، 87 كجم، +87 كجم).