أكبر تجمع في التاريخ .. إنقاذ لاعبي منتخب الأرجنتين بمروحية بعد تجمهر 5 مليون لإستقبالهم

الشارقة - اميمة ياسر - احتشد نحو 5 ملايين شخص في الأرجنتينين بأشهر وأكبر ساحة بالعاصمة بوينس آيرس للاحتفال بمنتخبهم الوطني المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2022 التي اختتمت في قطر.

واضطر لاعبو منتخب الأرجنتين إلى إلقاء التحية على ملايين الأرجنتينيين في بوينس آيرس من على متن طائرة مروحية، بعد أن تعذر عليهم ذلك على الأرض بسبب الحشود الضخمة من الجماهير التي ملأت شوارع العاصمة وجعلت سير الحافلة فيها مستحيلا.

أكبر التجمعات عبر التاريخ

وذكرت تقارير صحفية محلية أن عدد الذين احتشدوا في قلب المدينة قد بلغ 4.8 ملايين شخص، وذلك في واحد من أكبر التجمعات عبر التاريخ.

وتوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي صوب تجمع المشجعين من أجل تحيتهم، لكن بعد 3 ساعات من المحاولة تبين لهم أن الوصول إلى قلب العاصمة أصبح أمرا مستحيلا.

من المستحيل الاستمرار في الطريق البري

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي في تغريدة على تويتر إن "أبطال العالم يحلقون فوق المسار المخطط بأكمله بطائرة مروحية، لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الطريق البري".

وتوجه مئات الآلاف من الأرجنتينيين صوب العاصمة بوينس آيرس قادمين من مختلف المدن الأرجنتينية، خاصة روساريو مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، والتي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن العاصمة.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم، على حساب نظيره الفرنسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (3-3) على ملعب "لوسيل"، في قطر.

ويعتبر هذا اللقب هو الثالث في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعد فوز بلقب بطل مونديال الأرجنتين 1978، ومونديال المكسيك 1986.