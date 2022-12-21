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مقابل مليون دولار .. عضو مجلس شورى يعرض شراء «بشت ميسي»

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الشارقة - اميمة ياسر - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ، مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.

وألبس الشيخ تميم "البشت" لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل، في قطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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