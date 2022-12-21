شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : التعادل مع المصرى " نتيجة عادلة " بسبب عدم جرأة لاعبى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن تعادل فريقه مع المصرى البورسعيدى يعد نتيجة عادلة رغم السعى لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط قائلا " النتيجة عادلة لأن لاعبي المقاولون لم يكن عندهم الجرأة ليسجلوا أهداف أخرى أمام المصري وبالتالي استقبلنا هدف التعادل " .

وأوضح شوقي غريب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" قائلا " المقاولون العرب يقوم ببناء فريق جديد، نحن نعاني منذ موسمين للهروب من الهبوط ولا نريد ان يستمر هذا الأمر نريد أن نرتقي لمركز يليق بالنادي لكن في الموسم القادم بعد اكتساب الخبرات والنزول بمستوى الأعمار نقدم شكل أفضل " .

وأشار شوقى غريب قائلا " الحكم عاد للفار بعد أن أوقف اللعب بسبب خطأ، لا أعلم لماذا ولكن لا أتحدث عن التحكيم، أنا كنت ألعب من أجل الفوز و نحن كان هدفنا الثلاثة نقاط من البداية، ففي بعض الأوقات اللاعب المصري يكون حريصَا بعض الشيء على ألا يدخل مرماه أهداف ولذلك يتراجع، وفي النهاية المباراة كانت جيدة وتعادلنا، كنت أتمنى أن أفوز وأصل للنقطة 13، هذا هدفي و اعتدنا على ضغط المباريات، ونُجري تغييرات خوفًا من الإجهاد، وأتمنى المرحلة المُقبلة أن نصل بالمستوى لأفضل من ذلك".

و تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد في ختام الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.