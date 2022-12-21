فريال أشرف بطلة الكاراتيه تحتفل بزفافها غدا

القاهرة - سامية سيد - تحتفل غدا الخميس فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بحفل زفافها فى أحد فنادق القاهرة وسط حضور الاهل والاصدقاء و لاعبى المنتخبات المختلفة.

وتعد فريال أشرف أبرز لاعبات الكاراتيه فى الوقت الحالى بعد أن توحت بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، كأول لاعبة مصرية وعربية وافريقية تتوج بذهبية الكاراتيه الاولمبى .

توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية التى اقيمت خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري.

وتوجت فريال بالبرونزية بعدما خسرت أمام لاعبة روسيا فى نصف نهائي البطولة.

وجصلت فريال أشرف على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، حصلت عليه من رئاسة الجمهورية

ونشرت فريال عبر صفحتها الرسمية " الحمد لله دائمًا وأبدًا فخورة جدًا بتكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بحصولى على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بعد فوزي بذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر 2022 وإن شاء الله القادم أفضل " .