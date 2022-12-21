شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب يتمسك بالأمل فى صحوة الحدود ويرفض نداءات الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود لضغوط كبيرة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم مع الفريق الصاعد حديثا، خاصة أن البعض يطالبه بالرحيل عن المسئولية وترك الفرصة لمدرب آخر.

ويتمسك المدير الفني لفريق حرس الحدود بفرصة بقاء الحرس بدوري الأضواء هذا الموسم رغم البداية العثرة، موضحا أن فريقه يفقد العديد من النقاط بسبب قلة الخبرة من لاعبيه في بطولة الدوري الممتاز مشيراً إلى أنه حزين للهزيمة الكبيرة أمام نادي الزمالك في مسابقة الدوري.

ويرى أيوب أنه لن يغادر تدريب الحرس لأنه لم يتعود على الرحيل من مهمة توليته فنياً في الفترة الماضية ولذلك لا يفكر في الاستقالة من تدريب فريق حرس الحدود في الفترة الحالية ومستمر في منصبه مع الفريق .

ويأمل أيوب في تصحيح الوضع في مسابقة الدوري الممتاز موضحا أن قلة الخبرة أفقدت حرس الحدود العديد من النقاط بالدوري.

فاز فريق الزمالك على حرس الحدود بنتيجة بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض، خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال، خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.