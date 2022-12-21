شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لوديات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره المغلق بالإسكندرية اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض 3 مباريات ودية أمام منتخب الكويت، في إطار خطة إعداد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم، والتي تقام في دبي خلال الشهور المقبلة.

وقام مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية، كما قام بعمل "تقسيمة" بين اللاعبين، لاستعادة حساسية اللعب على الرمال، خاصة أن المعسكر يمثل التجمع الأول للمنتخب منذ خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

واختار لطفي قائمة ضمت كلاً من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي لبانة، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي، أحمد الشحات، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، حسام باولو، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي كريم سيد وأحمد إيشا.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع مدرباً عاماً، محمد فوزيًمدرب حراس المرمى، محمد منجي المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.