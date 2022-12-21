شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا أودينيزي الإيطالي ومونشنجلادباخ الألمانى ينضمان لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران منتخب الشباب اليوم، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.

وتستضيف مصر بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم في اندونيسيا، ويشارك منتخب مصر بقيادة محمود جابر في البطولة.

وحدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الفراعنة في بطولة أمم افريقيا للشباب التي تحتضنها مصر في فبراير ومارس المقبلين.

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

كما تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وتقام القرعة يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.