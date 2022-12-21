شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلن تعيين خالد الطيب أمينا للصندوق بعد استقالة حاتم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، إسناد مهمة أمين الصندوق إلى خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي، خلفًا لـ حاتم حجازي الذي قدم استقالته.

وجاء اختيار خالد الطيب، أمينًا للصندوق، تنفيذًا لنص المادة 74 من لائحة النادي الإسماعيلي واستلام مهام عمله ابتداءً من اليوم 2022/12/21.

ووافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين خالد الطيب، لتسيير العمل حتى فتح باب الترشح على منصب أمين الصندوق في أول انعقاد للجمعية العمومية المقبلة للنادي.

علي صعيد مختلف ، تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بالشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أيمن الجمل، على الجهود المبذولة مع الفريق لإعادته لطريق الانتصارات منذ توليه المسئولية لعبور تلك الفترة الصعبة خلال مدة وجيزة رغم حجم الضغوط الكبيرة.

ويأمل مجلس الإدارة أن يكون الفوز على إنبي بمثابة البداية نحو تحقيق مسيرة انتصارات لا تنقطع وعودة روح الدراويش المعتاد عليها جمهوره وتحسين وضعه في بطولة الدوري العام ليتواجد في مركز متقدم يليق بالنادي وجماهيره.

ويهنئ مسئولو الدراويش، جماهير النادي ويشكر لاعبي الفريق الذين كانوا على قدر المسئولية وحققوا فوزًا صعبًا وغاليًا على فريق إنبي بملعبه لتبدأ مرحلة الصعود بشكل تدريجي بجدول ترتيب البطولة.

ويُعلن مجلس الإدارة، صرف مكافأة فوز للجهاز الفني ولاعبي الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدي وعمر الوحش وياو أنور.