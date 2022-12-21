شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا بالدفاع الجوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مرانا كاملا عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وانتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق بداية من أمس الثلاثاء، وبدأه الجهاز الفني بمحاضرة شهدت شرح برنامج المعسكر والتأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق أقصى استفادة فنية في هذه المرحلة قبل خوض المران الأول بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 ، 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.



منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا



منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا



منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا



منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا