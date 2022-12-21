شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستقر على صفقات الانقاذ فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود من إدارة ناديه 4 صفقات في يناير للتدعيم في أكثر من مركز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل للمنافسة على مركز متقدم في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكشف أيوب في جلسة عقدته بمسئولي النادي للكشف عن أسباب تراجع النتائج، أن الفريق يحتاج 4 صفقات على أقل تقدير في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وحقق نادي الزمالك فوزاً غالياً على نظيره حرس الحدود بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري رابطة الأندية المحترفة.

وافتتح يوسف أسامة نبيه أهداف المباراة في الدقيقة 15، قبل أن يسجل أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الثاني في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، وسجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 79 من زمن المباراة، واختتم زيزو أهداف اللقاء في الدقيقة 88.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، بعد الفوز على طلائع الجيش، ثم بيراميدز ثم البنك الأهلي وأخيراً أمام حرس الحدود.ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني، بينما بقى حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.