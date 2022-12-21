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المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب ، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما ، باستاد السويس الجديد  في ختام الجولة الثامنة  ببطولة .

 

 

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42، ثم عاد المقاولون للتقدم عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 49 ، وتعادل الياس الجلاسي للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

 

 

 

 

 

 

وبدأ المصري بالتشكيل التالي..

 

في حراسة المرمى: محمود جاد.

 

خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش  ومحمد فوزي.

 

خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم.

 

خط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

 

 

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

 

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

 

الدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد

 

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب

 

الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي

 

 

ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

 

 

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