شكرا لقرائتكم خبر عن وائل لطفى مدير للاتحاد العربى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد العربى لكرة السلة برئاسة اسماعيل القرقاوى تعيين وائل لطفى مديرا عاما للاتحاد ، على أن يبدأ مهام عمله فور اعلان القرار

وتم اختيار لطفى نظرا لخبراته الكبيرة على مدار السنوات فى مجال كرة السلة سواء لاعبا او مرحبا او رئيس قطاع و غيرها من المناصب التى تولاها ، حيث يتولى وائل لطفى منصب مدير عام للعلاقات العامة والمنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتواجد فى الاتحاد العربى لكرة السلة اكثر من مصرى ، حيث أن مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة نائبا لرئيس الاتحاد العربى، كما أن عبد الله شلبى المدير التنفيذى السابق لاتحاد السلة، امينا عاما للاتحاد العربى أيضا .

وتستضيف مصر منافسات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام خلال شهر فبراير المقبل بعد موافقة الاتحاد الدولي للعبة على إقامتها فى مصر.

ومن المقرر أن تقام التصفيات فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير من العام المقبل بمشاركة 6 منتخبات فى مجموعة مصر وهى جنوب السودان و الكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس بالإضافة إلى الكاميرون.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد السلة موافقة الفيبا على إقامة البطولة فى مصر حيث كتب عبر حساباته الرسمية فى السوشيال ميديا : "هدفنا الأول واضح .. بطاقة التأهل لكأس العالم.. الاتحاد الدولي يمنحنا شرف تنظيم المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023 .. ننتظركم في شهر فبراير".

وكان الاتحاد المصري طلب من نظيره الدولى استضافة التصفيات خلال أغسطس الماضى، وهو ما تمت الموافقة عليه.