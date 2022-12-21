شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يدخل دائرة المرشحين لتدريب إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عودة المدير الفني الحالي لفريق الهلال الليبي والسابق للمقاولون العرب دائرة المرشحين لتدريب فريق إنبي خلفا لـ أأحمد كشري الذي تم توجيه الشكر له أمس الثلاثاء عقب خسارة الفريق البترولي من الإسماعيلي بالجولة الثامنة من عمر الدوري.

ويملك محمد عودة سرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب عدة فرق مثل المقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة داخل مصر ثم خاض ثلاث تجارب تدريبية في ليبيا مع فرق الأهلي والنصر وحاليا مع الهلال.

ويقدم محمد عودة عروضا طيبة مع الهلال الليبي ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الليبي برصيد 9 نقاط.

يذكر أن هناك أكثر من مدرب مرشح لتدريب إنبي في الفترة المقبلة مثل طارق مصطفى وعماد النحاس وخالد جلال وعبد الحميد بسيوني ومعهم محمد عودة.

جدير بالذكر أن آخر تجارب محمد عودة في الدوري المصري كانت حتى نهاية الموسم الماضي مع المقاولون العرب، قبل أن يعتذر عن استكمال المهمة قبل نهاية الموسم بعدة جولات ويتولى شوقي غريب المهمة بدلا منه.