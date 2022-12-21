المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في الشوط الأول

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42.

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي.

خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم.

خط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.