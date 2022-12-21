شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42.
في حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش ومحمد فوزي.
خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم.
خط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد
الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب
الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي
ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.