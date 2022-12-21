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المصري البورسعيدي يتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين المصري البورسعيدي والمقاولون العرب ، بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمع بينهما ، باستاد السويس الجديد  في ختام الجولة الثامنة  ببطولة .

 

احرز هدف التقدم للمقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 3 ، وتعادل للمصري البورسعيدي فرانك إيتوجا في الدقيقة 42.

 

 

 

في حراسة المرمى: محمود جاد.

 

خط الدفاع: وإسلام أبو سليمة وحسين السيد ومحمد دبش  ومحمد فوزي.

 

خط الوسط: الياس الجلاسي وعمرو موسي وايزي ايميكا وعبد الرحيم دعموم.

 

خط الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو.

 

 

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

 

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

 

الدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد

 

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب

 

الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي

 

 

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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