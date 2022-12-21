الامارات | الأكاديمية الارجنتينية بعجمان توفد 20 لاعب للمعسكر الخارجي في صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الأكاديمية الأرجنتينية فرع كواترو عجمان إلى العاصمة الصربية بلغراد وذلك لخوض معسكر إعداد وتطوير بالتعاون مع الاتحاد الصربي لكرة القدم الذي يستضيف المعسكر في مجمعه الرياضي المتكامل والذي أصبح مقصدا للأندية والمنتخبات الكروية نظرا للتجهيزات الحديثة والمرافقة المميزة التي يحتويها المركز.

يترأس البعثة مدير مركز كواترو الرياضي عبدالعزيز عبدالله ويرافقه سالم خلفان مشرف الأكاديمية واحمد حسن إداري الفرق بالإضافة إلى المشرف الفني للأكاديمية الكابتن الأرجنتيني مارسيلو لامس معه الكابتن أحمد علي مدرب الفرق وتتكون البعثة من 20 لاعب تحت 14 سنة و تحت 12 سنة.

يذكر ان المعسكر يستمر لمدة أسبوع وستخوض فيه فرق الأكاديمية عدة مباريات ودية مع الفرق والأكاديميات الصربية حيث يهدف المعسكر الى صقل مواهب اللاعبين الشباب واكسابهم الخبرات اللازمة من خلال هذه التجارب مع الدول الاوروبية المتقدمة في عالم كرة القدم.

ومن جانبه قال عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، في تصريح صحافي بأن المعسكر الصربي يقام للمرة الثانية للاعبي الأكاديمية وذلك بعد نجاح المعسكر الأول الذي أقيم في الصيف الماضي مما جعل إدارة الأكاديمية تكرر التجربة المميزة مع الاتحاد الصربي الذي جعل جميع إمكانيات المجمع الرياضي تحت تصرف بعثة الأكاديمية الأرجنتينية سعيا منها لتقديم أفضل الخدمات والمساهمة بإنجاح المعسكر والوصول للأهداف المرجوة.