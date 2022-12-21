الامارات | عيسى العيدوني.. أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير نجم المنتخب التونسي ونادي فرينكفاروش المجري عيسى العيدوني كأفضل لاعب كرة قدم تونسي في موسم 2022، عبر الاستفتاء السنوي الذي تجريه وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وحصل العيدوني وفق النتائج المعلنة من قبل الوكالة اليوم، على 434 نقطة متقدما على زميليه في المنتخب إلياس السخيري لاعب نادي كولون الألماني (379 نقطة) ومحمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي (290 نقطة).

وقدم العيدوني (26 عاما) أداء لافتا في مشوار تصفيات نسور قرطاج المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 وفي منافسات الدور الأول بالمونديال لاحقا، وخلال مشاركته أيضا في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 التي ودعتها تونس في دور الثمانية. وأفضت نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه 150 إعلاميا وفنيا ومدربا، إلى اختيار لاعب التايكوندو خليل الجندوبي كأفضل رياضي تونسي لعام 2022 ولاعبة التنس انس جابر كأفضل رياضية تونسية.