شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين غياب بالاتحاد السكندرى أمام سيراميكا في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أربعة لاعبين من صفوف فريق الاتحاد السكندرى في المباراة المقبلة أمام سيراميكا ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز و هم خالد الغندور و أوستن أموتو و مروان عطية و خالد صبحى .

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الخامسة مساءا .

وجاء غياب الرباعى لاسباب مختلفة حيث يعانى النيجيري أوستن أموتو من الإصابة بجزع و أرتشاح في الكاحل الايسر عقب الخضوع الى الاشعة بينما خالد الغندور بسبب الشكوى من الألم فى وتر أكيليس ويخشى الجهاز الطبى من تفاقم الاصابه لذلك فضل حصوله على راحة .

ويغيب خالد صبحى مدافع الفريق والمصاب بمزق فى العضله الضامه و مروان عطيه لاعب وسط الفريق بسبب الإيقاف عقب حصوله على الانذار الثالث في المباراة السابقة أمام سموحة .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات .