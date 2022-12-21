شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يستعين بـ" ميسى و عبد النعيم " فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى أحمد عادل " ميسى " و إسلام عبد النعيم لاعبى فريق الاتحاد السكندرى حسابات المدير الفني للفريق الصربى زوران مانولوفيتش للمشاركة في التشكيل الاساسى المباراة القادمة أمام سيراميكا ضمن لقاءات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتحدث الصربى زوران مع اللاعبين و طالبهم بالاستمرارية في النتائج الإيجابية و الفوز في المباراة القادمة للدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز و أسعاد جمهور سيد البلد .

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات .