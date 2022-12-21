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زوران يستعين بـ" ميسى و عبد النعيم " فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى أحمد عادل " ميسى " و إسلام عبد النعيم لاعبى فريق الاتحاد السكندرى حسابات المدير الفني للفريق الصربى زوران مانولوفيتش للمشاركة في التشكيل الاساسى المباراة القادمة أمام سيراميكا ضمن لقاءات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتحدث الصربى زوران مع اللاعبين و طالبهم بالاستمرارية في النتائج الإيجابية و الفوز في المباراة القادمة للدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز و أسعاد جمهور سيد البلد .

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الخامسة مساء  .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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