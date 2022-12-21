شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. المنتخب الايطالي انضم إلي الفيفا في عام 1905 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأسس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العام 1898، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في عام 1905، ويعتبر المنتخب الإيطالي، أحد المنتخبات العريقة والمعروفة في عالم الساحرة المستديرة، حيث توج المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم 4 مرات، ويناديه أنصاره بـ"الآزوري" وهي تعني بالإيطالية اللون الأزرق الداكن في الزي الرسمي للمنتخب الإيطالي.

يقتسم منتخب إيطاليا وصافة أكثر المتوجين بلقب كأس العالم مع نظيره الألماني، بواقع 4 ألقاب لكل منهما، بفارق لقب خلف منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم بـ5 ألقاب.

ووصل منتخب إيطاليا لنهائي كأس العالم 6 مرات، فاز في 4 منها أعوام 1934 أمام تشيكوسلوفاكيا و1938 (المجر) و1982 (ألمانيا الغربية) و2006 (فرنسا)، على الجانب الآخر، خسر "الآزوري" نهائي المونديال مرتين عامي 1970 و1994 أمام البرازيل.

شارك منتخب إيطاليا مرتين في كأس القارات، وكان أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث في نسخة 2013 على حساب أوروجواي، وسبق لمنتخب إيطاليا الحصول على 3 ميداليات أولمبية في كرة القدم، بواقع ذهبية واحدة (1936)، وبرونزيتين (1928 و2004).