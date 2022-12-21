شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، قد ألتقي بمجموعة الحكام المساعدين الذين يطالبون بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز، وأكد خلالها أن قرار اللعب من عدمه هو قرار لجنة الحكام ومارك كلاتنبيرج رئيس اللجنة ، و الذى أكد على موافقته على مقابلتهم اليوم بمقر اللجنه والاستماع إليهم.
في سياق متصل، أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مؤخرا اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين والمتخلفين عن الاختبارات التي جرت في بداية الموسم فى استاد نادى الترسانة بميت عقبة.
وشارك في اختبارات الإعادة 50 حكما ومساعدا ومحكمة، نجحوا جميعا باستثناء حكم مساعد ومحكمة، وأبرز الناجحين فى الاختبارات الثنائي طارق سامي حكم الراية وحكم كرة الصالات محمد حسن.. وأشرف على الاختبارات أحمد أبو العلا سكرتير اللجنة الرئيسية.