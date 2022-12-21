شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يجتمع بالحكام في اتحاد الكرة ويشرح سياسة عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إلتقى اليوم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة ، عدد من الحكام بمقر الاتحاد، تم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة و كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات .

و أكد كلاتنبرج خلال جلسته بالحكام أنه يتبع أساليب الاتحاد الدولي فيفا في تقييم الحكام في الدوري المصري ، و أن الأفضل من سيتواجد في إدارة المباريات ، وأنه يطمح لتواجد طاقم تحكيم مصري في كأس العالم المقبل 2026.

وكان جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، قد ألتقي بمجموعة الحكام المساعدين الذين يطالبون بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز، وأكد خلالها أن قرار اللعب من عدمه هو قرار لجنة الحكام ومارك كلاتنبيرج رئيس اللجنة ، و الذى أكد على موافقته على مقابلتهم اليوم بمقر اللجنه والاستماع إليهم.