شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور أحدث هدافى الإسماعيلى فى الايجيبشج ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت خريطة كرة القدم في السنوات الأخيرة من لعبة يتميز خلالها أصحاب المهارات العالية إلى لعبة يسودها السرعة والقوة واللياقة البدنية العالية، لتصبح المهارة وحدها غير كافية في اللعبة عكس ما كانت عليه في السابق.

وبالحديث عن السرعة، فنجد أن ياو أنور صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بات أحد أسرع لاعبي الدوري المصري وفقاً للغة الإحصاء ورغم مشاركته في مباريات قليلة إلا أنه أصبح مصدر الخطورة الأهم لخط هجوم الدراويش، حيث أن سرعته الفائقة وقدرته على اختراق دفاع المنافسين عند الدخول في سباق سرعة، جعله مصدراً أساسيًا لإزعاج الخط الدفاعي للمنافسين.

ومن أهم ما يميز جناح الدراويش الدولي بجانب سرعته هو قدرته على التحكم الكرة وتسجيل الأهداف بالقدمين ليكون اللاعب رقم 222 فى تاريخ الإسماعيلي الذي يحرز أهدافا فى الدوري المحلي.

ياو أنور حتي الآن سجل هدفين في مباراتين على التوالي فى شباك بيراميدز وإنبي ليصبح على بداية الطريق نحو المنافسة على لقب هداف البطولة في ظل قدراته التهديفية العالية.

والجدير بالذكر أن ” أنور ” كان ضمن أكثر اللاعبين حول العالم تسجيلاً الأهداف في عام 2022 الذي بات هناك أيام قليلة تفصله عن النهاية.

على صعيد مختلف تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصرى البورسعيدى بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبى والذى سجل خلاله هدف تعزيز الانتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدورى العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستضيف الدراويش الفريق البورسعيدى عصر الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تاسع جولات المسابقة المحلية.