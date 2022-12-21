شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يسقط أمام شبين ويفقد صدارة بحرى وطنطا يفوز على الأوليمبى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طنطا فوزا مهما على فريق الأوليمبى بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 16 نقطة ليواصل نتائجه الجيدة، فيما بقى فريق الأوليمبى بقيادة شريف الخشاب عند النقطة 11 ويواصل التراجع والنتائج السيئة بعد أن تصدر المجموعة فى أول 3 جولات.

وسقط فريق بلدية المحلة بهدف نظيف أمام جمهورية شبين، ليخسر البلدية صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية ويبقى عن النقطة 18 نقطة، فيما واصل جمهورية شبين نتائجه المميزة بعد الفوز على المنصورة وبلدية المحلة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه المنصورة مع اتحاد نبروه بدون أهداف ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وتم تأجيل مباراة الحمام مع المجد السكندرى التي كان من المقرر إقامتها في نفس التوقيت، إلى موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات في وقت آخر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

المنصورة 0 / 0 نبروه

أبو قير للأسمدة 1 /1 الهلال بالضبعة

بايونيرز 0 /1 دكرنس

الأوليمبى 0 / 2 طنطا

سبورتنج 0 / 1 كفر الشيخ

بلدية المحلة 0 / 1 جمهورية شبين

المصرى بالسلوم 1 / 2 بروكسى