الامارات | تشلسي يعيّن الألماني فيفيل مديرًا فنيًا جديدًا له

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الألماني كريستوفر فيفيل مديرًا فنيًا جديدًا لتشلسي خلفًا للتشيكي بتر تشيك، وفق ما أعلن النادي الإنكليزي اليوم. وعمل فيفيل البالغ 36 عامًا سابقًا في سالزبورغ النمسوي، حيث أشرف على التعاقد مع النروجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الحالي، ومؤخرًا مع لايبزيغ في ألمانيا حيث كان مسؤولاً عن التعاقدات والكشافة لجميع الفئات العمرية.

وقال فيفيل "يقوم تشلسي ببناء المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية وأنا فخور للغاية بالانضمام إلى النادي. هناك الكثير من الإمكانات للنادي لمواصلة النجاح والتطور والنمو". يملأ فيفيل الفراغ الذي خلّفه رحيل تشك، حارس مرمى تشلسي السابق، في الصيف بعد ثلاث سنوات في منصبه، بعد استحواذ كونسورتيوم بقيادة الأميركي تود بويلي على النادي اللندني.

وقال فيفيل "في ظل الملكية الجديدة، (المدرب) غراهام بوتر والفريق بأكمله، هناك فلسفة واضحة ومستدامة تستند إلى تحليل الأداء والبيانات والابتكار، وأنا أتطلع إلى لعب دور في ذلك". وقال بويلي إن فيفيل سيقدم الدعم لبوتر في "دور قيادي مهم للنادي"، مضيفًا "عمله في ألمانيا والنمسا يتحدث عن نفسه". يحتل تشلسي حاليًا المركز الثامن في الدوري، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، لكنه وصل إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الالماني.